أسعار الذهب اليوم ترتفع 20 جنيها وعيار 21 بـ1110جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 تراجعا كبيرا بأكثر من 25 دولارا لتنزل أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1915 دولار مقابل 1940 دولار، وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية وقوة الدولار لكن الذهب اليوم في مصر لا يزال متماسك ويرفع التراجع مع استمرار صعود الدولار في السوق السوداء..

سوق الذهب في مصر يعاني من اضطرابات واضحة في الأسعار حيث يتغير يشهد الذهب تغيرات عنيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم رغم توقف التداول عالمياً وبالتأكيد هذا يعود لاستمرار التغير في أسعار الدولار بالسوق، وشهدت الأسعار زيادة بحوالي 20 جنيها لتصعد أسعار جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1090 إلي 1110 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21

اسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تسجل 1110 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد ارتفاع في حالة زيادة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 950 جنيها للجرام وقد ترتفع الي مستوي 960 جنيها خلال الساعات القادمة في حالة حدوث أي تحرك في أسعار الدولار.





أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1269 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.