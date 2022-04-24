كتب إسلام سعيد

يشهد سوق الذهب العالمي توقف التداول اليوم الأحد 24 ابريل 2022 وهو الموعد الاسبوعي لوقف التداول على الذهب، لكن لا يزال سوق الذهب في مصر يعاني من اضطرابات واضحة في الأسعار، حيث يتغير يشهد الذهب تغيرات عنيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم رغم توقف التداول عالمياً وبالتأكيد هذا يعود لاستمرار التغير في أسعار الدولار بالسوق.

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أبريل 2022 استقرار ملحوظ وقت صياغة هذه السطور لكن قد تشهد الأسعار عدة تغيرات رغم التوقف العالمي في التداول على الذهب.



سعر الذهب عيار 21

اسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تسجل 1090 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد ارتفاع في حالة زيادة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 934 جنيها للجرام وقد ترتفع الي مستوي 950 جنيها خلال الساعات القادمة في حالة حدوث أي تحرك في أسعار الدولار



أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1246 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية