آليات توريد القمح.. في ندوة إرشادية موسعة للمزراعين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة، تنفيذ ندوة إرشادية موسعة عن توريد محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة، وذلك بمقر إداره مشتول السوق الزراعية، في حضور اللواء محمد طه مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا وسيناء "مباحث التموين"، والمهندس سمير راشد مدير عام المتابعة، والمهندس أسامة الصغير مدير الرقابة بمديرية الزراعة ومسئولي ومهندسي الإدارة الزراعية بمشتول السوق وعدد من الموردين وكبار المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت استعراض أهمية استخدام الطرق والوسائل الحديثة لحصاد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على درجة النقاوة وكذلك آليات دعم محصول القمح لهذا العام والتي تمثلت فى" زيادة المساحة المنزرعة قمح - إعلان السعر قبل الموسم - اقرار حافز استثنائى - صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة - زيادة السعات التخزينية بالصوامع ومواقع التخزين (55موقع تخزينى" - زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة - التوسع فى استخدام الميكنة الالية في الحصاد"، مشيراً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والحصاد لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.