اليوم السابع
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5 أهداف تحققها تعديلات الشهر العقارى الأخيرة لتسجيل العقارات فى مصر

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 ص
5 أهداف تحققها تعديلات الشهر العقارى الأخيرة لتسجيل العقارات فى مصر الشهر العقارى-أرشفية
كتب إبراهيم قاسم

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بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقارى التى سيتم البدء فى تطبيقها رسميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الأتى:

أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار

ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.

ثالثا:الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.

رابعا: حصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها. خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.


الشهر العقارى

تطبيق قانون الشهر العقارى

مكاتب الشهر العقارى والتوثيق

تطبيق الشهر العقارى فى 7 مايو

تسجيل شقة

تسجيل عقار

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