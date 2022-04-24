14 كنيسة تشهد صلاة قداس عيد القيامة.. ومحافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت 14 كنيسة بمحافظة كفر الشيخ صلاة قداس عيد القيامة المجيد بمدن المحافظة، ترأس القمص بطرس بطرس بطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ والبرارى ودمياط، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، كما ترأس القمص كيرلس زكي، صلاة قداس عيد القيامه بكنيسة القديسه دميانه بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، بحضور القمص اسحق عبد المسيح، والقس صاموئيل لبيب، والقس دميان اميل، وجورج سمير عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وشارك فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطى.

وبعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وجاء نصها:

"يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهانى والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات وبمزيد من الإنجازات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، والقمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية،هنئاً الأخوة الاقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.



اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



أثناء صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانه بكفر الشيخ



اداء صلاة قداس عيد القيامه بكنيسة القديسة دميانه بمدينة كفر الشيخ



جانب من الصلاة



جانب من توافد السيدات على صلاة عيد القيامه



جانب من مراسم الصلاة بكنيسة القديسة دميانه



صلاة القيامه بكنيسة القديسة دميانه