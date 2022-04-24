‫الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تكثف حملاتها للاطمئنان على المحاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الإدارة تكثف حملاتها للمرور على مختلف الزراعات، للاطمئنان على خلوها من الإصابة بالآفات، وحملت شعار نحن مع القمح حتى آخر حبة حصاد، فهناك لجان للمرور على زراعات القمح خصوصا المتأخرة.

يأتى ذلك فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام خاص لضمان توريد القمح بالكميات المتفق عليها، حفاظا على الأمن الغذائى بعد موسم بذلت فيه كل الجهات المعنية ما لديها لزيادة الإنتاجية والحفاظ على كل حبة قمح من الإصابات بالآفات، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزيرالزراعة وإستصلاح الأراضى بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني مع المزراعين.

ويتم من خلال الإدارة العامة لمكافحة الآفات وإدارات المناطق الستة المرور على زراعات الذرة المبكرة سواء كانت تجميعات كما في سوهاج أومتخللات أو محملة على محاصيل أخرى كما في الفيوم – الشرقية – القليوبية – وهناك تعليمات بعدم ترك الأرض إلا بعد الـتأكد من المعاملة "الرش" في حالة وجود دودة الحشد، وفى إطار الخطة الموضوعة لافات القطن تتابع تجهيزات الفرمونات والمصائد وتوزيعها على المحافظاتبعد عمليات التصنيع والمرور على الزراعات في الانحاء المختلفة للوقوف على الإنبات ومراجعة آفات البادرات ومراجعة المديريات في إجراءاتالمكافحة وفى ضوء بداية موسم نضج الفاكهة وكذلك متابعة اعمال مكافحة سوسة النخيل.

ومن ناحية اخرى تبدأ الإدارة العامة للقوارض بإعداد الطعوم اللازمة لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بعد حصاد محصول القمح .