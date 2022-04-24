تواصل احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى بوضع حجر أساس لمدرسة فكرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تتواصل اليوم احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه سيتم اليوم وضع حجر أساس مسجد الصفا، ووضع حجر اساس المدرسة الفكرية فى مدينة العريش، وافتتاح معهد ازهرى جديد.

وانطلقت الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة الجمعة بافتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، ضمن 8 مشروعات خدمية جديدة، مقرر أن يتم افتتاحها تباعا خلال هذا الأسبوع.

وأكد المحافظ على بناء المسجد بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتيه، لافتا الي ان المسجد يضم مصلي للرجال وآخر للسيدات وميضة للوضوء ودورات مياه.

وأشار المحافظ، إلي انه جري أيضا افتتاح 13 مسجد آخرين بمختلف مدن المحافظة، بعد احلالها وتجديدها، اضافة الى افتتاح 6 مساجد اخري بعد صيانتها بكل من العريش والشيخ زويد.

ومقرر أن يشمل برنامج الاحتفالات غدا الاثنين مراسم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى، افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد، ووضع حجر أساس اسكان الريسة الجديد ، والحفل الفنى بقصر ثقافة العريش.

ويوم الثلاثاء تنتقل الاحتفالات لوسط سيناء وتتضمن تسليم عقود التجمعات التنموية، افتتاح مدرسة نخل الصناعية، توزيع 35 منزل بدوى بتجمع الشياحة، توزيع 35 منزل بدوى فى نخل القديمة وافتتاح سد أم البارد.