وزير القوى العاملة ورئيس الجامعة يهنئان القوات المسلحة بذكرى عيد تحرير سيناء

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.
كما تقدم بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.
وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".
وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، ، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
كما أرسل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تهنئة باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار العاشر من رمضان ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.
وأرسل الدكتور الخشت، تحیة خالدة إلى الشهداء الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم، موجهًا التحية لكل رجال قواتنا المسلحة، كما وجه التحیة لبراعة المفاوض المصري وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية لاستعادة مصر كامل أراضيها، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.
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