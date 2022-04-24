وزيرة خارجية بريطانيا: لن نهدأ قبل ضمان فشل بوتين فى أوكرانيا

كتب محمد عبد العظيم

قالت ليز تراس وزيرة خارجية بريطانيا: لن نهدأ قبل ضمان فشل بوتين في أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، إن روسيا ترتكب "جرائم حرب مروعة" في أوكرانيا وسنحاسبها على ذلك، موضحة أن هناك معلومات تؤكد أن روسيا تتعمد ضرب البنية التحتية بماريوبول.

ودعت الرئاسة الأوكرانية، إلى "هدنة حقيقية" خلال عيد الفصح فى مدينة ماريوبول وفتح ممرات إنسانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي قد هدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، إذا قتلت روسيا الجنود الأوكرانيون في ماريوبول، وجدد فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى الدعوة للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكرانى، إن ماريوبول تعيش ظروفا صعبة، متابعا : دعونا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في ماريوبول، مشير إلى إنه إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون فلن نواصل المشاركة في المفاوضات.

وتابع الرئيس الأوكراني: نلاحظ سرعة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبنا بشأن المساعدات العسكرية.