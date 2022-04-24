وزيرة التضامن تشهد ختام الدورى الرياضى ضمن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة"

كتب مدحت وهبة

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مساء اليوم الأحد، ختام فاعليات الدورى الرياضى للشباب والفتيات من 24 جامعة على مستوى الجمهورية، وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.

ويأتى تنظيم الدورى لطلاب وطالبات الجامعات المصرية، ضمن إطلاق حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي. وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب.

وستقوم الوزيرة بتسليم الفريق الفائز من الفتيات والشباب كأس البطولة والميداليات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب وخلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.