اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تشهد ختام الدورى الرياضى ضمن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة"

الأحد، 24 أبريل 2022 11:38 ص
وزيرة التضامن تشهد ختام الدورى الرياضى ضمن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة" نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مساء اليوم الأحد، ختام فاعليات الدورى الرياضى للشباب والفتيات من 24 جامعة على مستوى الجمهورية، وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.
 
 
ويأتى تنظيم الدورى لطلاب وطالبات  الجامعات المصرية، ضمن إطلاق حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي. وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب.
 
 
وستقوم الوزيرة بتسليم الفريق الفائز من الفتيات والشباب كأس البطولة والميداليات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب وخلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة  للحملة  إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.

وزيرة التضامن

دورى رياضى للشباب والفتيات بالجامعات

المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة