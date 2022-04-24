نظرة أخيرة على ست الحبايب..دموع سمية الخشاب فى وداع جثمان والدتها (فيديو)

الإسكندرية - أسماء على بدر

ودعت الفنانة سمية الخشاب منذ قليل جثمان والدتها، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط دموع وحزن على فراق والدة الفنانة.

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب، أمس السبت، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

وشيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمحافظة الإسكندرية.

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.