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سمية الخشاب تودع أمها.. صلاة الجنازة على والدة الفنانة بالإسكندرية (فيديو)

الأحد، 24 أبريل 2022 12:49 م
سمية الخشاب تودع أمها.. صلاة الجنازة على والدة الفنانة بالإسكندرية (فيديو)
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمحافظة الإسكندرية.

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب، أمس السبت، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.


سمية الخشاب

جنازة والدة سمية الخشاب

والدة سمية الخشاب

اليوم السابع بلس

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