ميناء الإسكندرية يشهد تداول 2533 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة

وتداول أكثر من 168 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفي سياق متصل فقد شهدت بدورها الحركة الملاحية بنطاق مينائي الاسكندريه والدخيله نشاطا ملحوظا، حيث تم دخوله وخروج عدد 49 سفينة إلى أرصفة المينائين، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.