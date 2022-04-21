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ميناء الإسكندرية يستقبل أول جرار أمريكى لجر القطارات الإسبانية الجديدة.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 09:00 ص
ميناء الإسكندرية يستقبل أول جرار أمريكى لجر القطارات الإسبانية الجديدة.. صور أول جرار أمريكى لجر القطارات الأسبانية الجديدة
كتب رضا حبيشى

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استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية أول جرار أمريكى تورده شركة بى ار ال الأمريكية ضمن الجرارات المتعاقد عليها مع هيئة السكة الحديد لجر القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة التى توردها شركة تالجو ووصلت منها أول دفعة عربات منذ ايام.

وصفقة عربات القطارات الاسبانية تشمل 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو ستوردها شركة تالجو الاسبانية، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 7 التي ستوردها شركة تالجو تضم 105 عربة و7 جرارات، وهذه العربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو والجرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

والعربات الاسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ، وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.

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السكة الحديد

القطارات الاسبانية

القطارات الجديدة

اخبار مصر

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