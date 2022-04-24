اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 05:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: أمريكا والناتو انتقلا للمرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات بأوكرانيا

الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 ص
موسكو: أمريكا والناتو انتقلا للمرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات بأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن بالتنسيق مع شركاء الناتو انتقلوا إلى المرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات في أوكرانيا.
 
ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها إن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على روسيا اقتصاديا، والتحول إلى التخطيط لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.
 
وعلى صعيد آخر، قال عمدة منطقة كورسك الروسية الحدودية أن أوكرانيا قصفت نقطة تفتيش حدودية في منطقة كورسك مرة أخرى.
 
وتابع: إن حريقا اندلع في المكتب الاتحادي بمنطقة كورسك عقب القصف الأوكراني.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. استطلاعات تشير لتقدم ماكرون على لوبان بالانتخابات الفرنسية.. الأردن يستضيف اجتماعا طارئا عربيا لمواجهة سياسات إسرائيل.. 54 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص

تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلدين..زيلينسكى يطالب مجموعة السبع بـ 50 مليار دولار لتعافي اقتصاد بلاده.. والمركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:30 م

اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.. لوجانسك: كريمينا تشهد قتال شوارع.. دونيتسك: نسيطر على ماريوبول.. موسكو: تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية.. وفرنسا: لا يمكننا وصف الأحداث بكييف بـ"الإبادة الجماعية"

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:30 م

دراسة إيطالية: انخفاض نمو الاقتصاد من 4.3% لـ3%بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:26 ص

الخزانة الأمريكية: نأمل بشدة فى مساعدة الصين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة