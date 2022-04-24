معاينة حادث المحور: اختلال عجلة القيادة بيد السائق وراء انقلاب ميكروباص

عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حادث المحور، أن سائق الميكروباص اختلت عجلة القيادة بيده، وأدت إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة فتاة وإصابة 11 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

كان حادث انقلاب ميكروباص وقع أعلى المحور المركزى بالجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالمحور المركزى بنطاق الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى الطريق ونتج عنه إصابة عدد من الاشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى.

تم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.