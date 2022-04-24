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مصر تعرب عن خالص تعازيها للشعب اللبنانى فى ضحايا غرق زورق قبالة طرابلس

الأحد، 24 أبريل 2022 02:30 م
مصر تعرب عن خالص تعازيها للشعب اللبنانى فى ضحايا غرق زورق قبالة طرابلس وزارة الخارجية المصرية
كتب: أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، على وقوفها بجانب لبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين، ومُشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.

 

 


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