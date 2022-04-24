اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بإحدى الترع فى الشرقية

الأحد، 24 أبريل 2022 11:14 ص
مصرع طفل غرقا بإحدى الترع فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا بمياه ترعة ناحية الكسارة دائرة الصالحية الجديدة، وتم نقل الجثة بمعرفة الأهالى إلى مستشفى الصالحية والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول" ناصر إ ح" 14 عاما مقيم الصالحية الجديدة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية انتشال عدد من الأهالى جثة الطفل من مياه ترعة ناحية الكسارة دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وطلبت توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة.


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