اليوم السابع
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غرق طفل فى مجرى مائى بقرية تتبع مركز سيدى سالم فى كفر الشيخ

الأحد، 03 أبريل 2022 10:58 م
غرق طفل فى مجرى مائى بقرية تتبع مركز سيدى سالم فى كفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى طفل مصرعه غرقا، في مياه ترعه بعزبة السنط التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بغرق محمود محمد عبدالواحد، ١٠ سنوات، من عزبة السنط، بمجرى مائي، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة.

سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

 


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