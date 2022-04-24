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مصرع شخص غرقا بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية والنيابة تصرح بدفنه

الأحد، 24 أبريل 2022 10:56 ص
مصرع شخص غرقا بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية والنيابة تصرح بدفنه جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بمشروع بحيرة ناصر بالكيلو 60 على الطريق الصحراوي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك عقب سقوطه بسيارته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق أحد الاشخاص بالكيلو 60 طريق الإسكندرية مصر الصحراوي، بمشروع ناصر قرية محطة 4.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري إلي مكان الواقعة للبدء البحث عن الجثمان وتبين أنها لشخص يدعى ممدوح وجار البحث عنه.
 
ومن جانبه قال احد الغطاسين أنه تم العثور على جثة الشخص الذي غرق، مؤكدا أنه سقطت به سيارة فجر اليوم السبت البحيرة و لم يتمكن الغريق من الخروج، فيما نجحت جهود الغواصين فى انتشال السيارة.
 
وأضاف أن هذا الموقع يشهد سقوط السيارات لوجود نزله كبيرة، موضحًا أنه تم العثور على المتوفي، وتم نقله إلي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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