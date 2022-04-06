التحفظ على 1000 عبوة عدسات لاصقة مجهولة داخل محل مستحضرات تجميل بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1049 عبوة عدسة لاصقة ومحلول عدسات داخل محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص، "مهربة جمركياً" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من العدسات اللاصقة مهربه من الجمرك مجهولة المصدر مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المحل والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1049 عبوة عدسة لاصقة ومحلول عدسات "مهربة جمركياً" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.