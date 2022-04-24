اليوم السابع
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مصرع سيدتين وإصابة 8 فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 04:38 م
مصرع سيدتين وإصابة 8 فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.. صور جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية السويس أمام مركز شرطة فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص اخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وكدمات.

تم نقل المتوفين الى مشرحة مستشفى فايد المركزى بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثامين.

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