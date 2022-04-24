اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق مصر إسماعيلية

الأحد، 24 أبريل 2022 11:33 ص
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق مصر إسماعيلية إنقلاب ميكروباص - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، أسفل الوسطى اتجاه الإسماعيلية، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و2 آخرين إلى مستشفى الشروق، لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عيد ال ب" 23 عاما مقيم كفر الشيخ، و"محمد ع م" 23 عاما مقيم الزقازيق، و"مصطفى م ع" 45 عاما مقيم مدينة بدر، مصابون بسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم لهم، كما تم نقل 2 مصابين إلى مستشفى الشروق.

وتبين حدوث إصابتهم إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، أسفل الوسطى اتجاه الإسماعيلية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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