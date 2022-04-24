محكمة برازيلية تغرم شركة آبل 1000 دولار بسبب شاحن آيفون

فاطمة شوقى

قالت محكمة فى مدينة جويانا البرازيلية، إن شركة آبل انتهكت قوانين حماية المستهلك، ويجب عليها دفع 5 آلاف ريال برازيلى، أى ما يقرب من 1000 دولار، لعميل اشترى آيفون iPhone بدون شاحن.

وقالت صحيفة "بودير 360" البرازيلية، إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركة التي يوجهها تيم كوك، دفع رسوم قدرها 1٪ عن كل شهر ينقضي منذ استدعاء المحكمة، وغرامة تقارب 21 دولارًا عن كل يوم تأخير في الامتثال للأوامر، كما أمرت بمنح العميل شاحن الأيفون.

وأشار قاضى المحكمة البرازيلية فانديريلى بينهيرو، إلى أن الشاحن عنصر ضرورى وأن ما تفعله شركة آبل لم يعد يوفر أجهزة الشحن لأنها تعتبره غير ضرورى وسلبى للبيئة، وهو اتجاه مسئ للمستهلكين.

ووفقًا لقانون المستهلك البرازيلي، يجب أن تشتمل الأجهزة مثل الهواتف المحمولة على شاحن، هذا لا يعني أنه لا يمكن بيع هذه العناصر بشكل منفصل ، ولكن البيع المنفصل يجب ألا يكون إلزاميًا حتى يعمل الجهاز بشكل كامل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها شركة آبل في واحدة من هذا النوع من الجدل في البرازيل، ولكن فى مناسبات أخرى ، تم تغريمها بالفعل من قبل الحكومة لعدم تضمينه شاحنًا مع iPhone ؛ ومع ذلك ، أصبح الآن فردًا يقاضي شركة التكنولوجيا.