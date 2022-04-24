محافظ بنى سويف يشارك الأطفال فرحتهم بعيد القيامة بدار أيتام صديقات الكتاب المقدس

بنى سويف هانى فتحى

اعتاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على مدار أكثر من عامين، أن يشارك أبناء المحافظة من الأيتام في كل المناسبات السعيدة، حيث زار صباح اليوم دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الأروام بمدينة بني سويف لتهنئة الأطفال، في لفتة طيبة، أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال صبيحة يوم عيد القيامة ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة ، والتي رافقه خلالها : اللواء جمال مسعود ، أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسئولي الدار.

وأبدى محافظ بني سويف سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبنائه، أبناء مصر، في هذه المناسبة السعيدة، وأنه يحرص على مشاركتهم فرحتهم بالعيد، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقرب من كل المواطنين وأطفال مصر ومشاركتهم أفراحهم وفي كل المناسبات.

حرص المحافظ على مداعبة الأطفال والاستماع لبعض الموهوبين منهم، وفي لفتة مميزة، وهو يراجع ألبوم صور الزيارات السابقة، كان ينادي على بعض الأطفال بأسمائهم، ويداعبهم بأنهم كبروا عن الأعوام السابقة، حيث قوبل ذلك من جانب الأطفال بالسعادة والبهجة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو الدار عن سعادتهم الكبيرة بحضور المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، خاصة أن المحافظ لم ينقطع منذ أن تولي المسئولية عن زيارة الدار في تقليد جديد لم يسبقه إليه أي مسئول ، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن ، مؤكدين على أن هذه الزيارة تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة التي يسودها الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.

وفي ختام الزيارة تفقد المحافظ مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام وحديقة وقاعة اجتماعات ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ من سن 6 إلى 14 سنة، مؤكدا دعمه للدار، وأن مكتبه دائما مفتوح لهم.