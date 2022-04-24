اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 09:57 م
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محافظ المنيا يفتتح معرض "العيد فرحتنا" للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة فى سمالوط

الأحد، 24 أبريل 2022 09:01 م
محافظ المنيا يفتتح معرض "العيد فرحتنا" للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة فى سمالوط محافظ المنيا يفتتح معرض "العيد فرحتنا"
المنيا -حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، معرض "العيد فرحتنا" بمركز سمالوط شمال المحافظة، للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.
 
 
أعلن المحافظ، انه تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تم استبدال معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز، بمعارض "العيد فرحتنا" لعرض المنتجات من الملابس الجاهزة للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز.
 
تفقد المحافظ، معرض "العيد فرحتنا" المقام بسور الإدارة الزراعية بحي شمال المركز، على طريق مصر أسوان الزراعي، للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة لمدي توافر المنتجات للمواطنين.
 
وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 
الجدير بالذكر انه يقام 11 معرض "العيد فرحتنا" بجميع مراكز المحافظة لتوفير كافة المنتجات من الملابس الجاهزة للمواطنين.محافظ المنيا يفتتح معرض "العيد فرحتنا" للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة بمركز سمالوط

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