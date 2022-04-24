اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس

الأحد، 24 أبريل 2022 12:04 ص
محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس جانب من الزيارة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حضور قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، العقيد طارق عامر  هيئة الرقابة الإدارية، العقيد إيهاب سويد إدارة الأمن الوطني ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والبرلمانية بالمحافظة. 
 
وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، والذي يدل على مشاعر الحب والفرح والتي تعدا تجسيداً حقيقيا للوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.
 
 
 

محافظ الغربية

طنطا

قداس عيد القيامة

الانبا بولا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة