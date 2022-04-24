محافظ أسيوط يختتم جولته على الكنائس بزيارة مطرانية الأرثوذوكس بأبوتيج

أسيوط – فريق المحافظات

اختتم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زيارته للكنائس والإيبارشيات لليوم الثانى على التوالى لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد بزيارة ايبارشية الاقباط الارثوذكس مقدما التهنئة للأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بمناسبة العيد.

رافقه خلال الجولة الشيخ الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف وأحمد الشناوى وعلاء خيرالله عضوا مجلس النواب ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى.

حيث بدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة للمحافظ ومرافقوه بالزغاريد والورود وكان فى استقباله الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وبعض اباء وكهنة الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبوتيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على وحدة الشعب المصرى والتفافه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية وصافح الشباب والأهالى معبراً عن سعادته لتواجده فى تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة فى الاحتفال بالعيد.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشا وشعبا وقيادة وان يعم الخير والرخاء جميع انحاء البلاد، مشيرا إلى التطور والتنمية التى شهدتها قرى الريف المصرى فى ظل تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات داعيا الجميع إلى المشاركة فى مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الحقيقية ودعم خطط التنمية.

من جانبه عبر الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم عن سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم فى العيد وحرصهم على التواجد وتقديم التهانى لهم بمناسبة العيد، مشيرا إلى حجم الانجازات التى تحققت على ارض مصر الغالية ومحافظة اسيوط بصفة خاصة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى ساهمت فى تنمية حقيقة للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

كان محافظ أسيوط قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد القيامة المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز منفلوط وقدم التهانى للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية كما حضر القداس الذى أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط" وهنأ الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد القيامة المجيد وتوجه إلى مطرانية ماريوحنا المعمدان بالقوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية،كما زار صباح اليوم مطرانية الاقباط الكاثوليك بمدينة اسيوط وقدم التهنئة للانبا كيرلس وليم اسقف الكنيسة وشعب الكنيسة، كما زار مطرانية الاقباط الارثوذكس بحى شرق وقدم التهنئة للانبا يوأنس مطران اسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها ثم زار الكنيسة الانجيلية الثانية بحى شرق وقدم التهنئة للقس رفيق ثابت راعى الكنيسة وشعب الكنيسة، كما زار الكنيسة الانجيلية الاولى بحى غرب وقدم التهنئة للقس باسم عدلى راعى الكنيسة ولجميع الحضور من شعب الكنيسة، كما أرسل المحافظ فى وقت سابق برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصرى العظيم بالخير والأمن والسلام.



محافظ أسيوط يهنئ الانبا أندراوس مطران أبوتيج

محافظ أسيوط أثناء زيارة مطرانية ابوتيج



محافظ اسيوط يهنئى الأطفال بعيد القيامة بمطرانية ابوتيج



محافظ اسيوط أثناء زيارته للكنيسة الأرثوذوكسية

الأقباط الأرثوذوكس يستقبلون محافظ اسيوط

محافظ اسيوط يهنئى الأطفال بعيد القيامة بالكنيسة الارثوذوكسية