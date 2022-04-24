محافظ أسيوط: زيادة الإقبال على توريد القمح واستقبال 124 طنا بالشون والصوامع

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن زيادة الاقبال على توريد محصول القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع، مشيرا إلى توريد 124 طن قمح و509 كيلو جرامات على مستوى المحافظة من محصول القمح لموسم 2022 وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا، موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالى المساحة المنزرعة 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 إردبا للفدان مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحفيز المزارعين والموردين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع بصفة دورية، لافتاً إلى متابعته الميدانية لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، والعمل على تذليل أى عقبات قد تحدث فى هذا الملف الهام الذى توليه الدولة بكافة أجهزتها اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الإردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و 875 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و 865 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراطا، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته، والحوافر التى أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022، لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف توريد القمح خاصة وان الدولة لا تدخر جهداً فى هذا الشأن .

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات حتى الآن حيث يتم عمل بيان بمساحات الأراضى التى تم حصادها وكميات الأقماح التى يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بشكل يومى، لافتة إلى استهداف زيادة كمية الأقماح الموردة هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.