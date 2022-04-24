محافظ أسوان: مصادرة عربة حنطور وسحب رخصتها بعد ضبطه يسير عكس الاتجاه

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة ضبط عربة حنطور بعد ضبطه بالسير عكس الاتجاه على طريق كورنيش النيل قبل إطلاق مدفع الإفطار بالمخالفة لحركة سير المركبات، وقامت شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندي بضبط العربة وسحب الرخصة واللوحة المعدنية والشلته الخاصة بصاحب العربة.

وأشار العقيد محمد الجندي بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ومدير الأمن تم حجز عربة الحنطور المخالفة وذلك كإجراء رادع لهذه السلوكيات الغير حضارية والتى تتعارض مع الخدمة السياحية التى تقدمها عربات الحنطور للأفواج الزائرة للترفيهة عنهم من خلال الرحلات التى تقوم بها هذه المركبات.

وأوضح، بأن عربات الحنطور التي سيتم مصادرتها وإستبعادها لسوء سلوكيات أصحابها أو لعدم صلاحيتها ، فلن يجدد ترخيصها مرة أخرى لأهمية ظهورها بالشكل اللائق أمام ضيوف المحافظة.