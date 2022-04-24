ماذا تأكل من أجل صحة الشعر والبشرة والأظافر؟

كتبت - ميرفت رشاد

ما تأكله يساعد في العناية بجسمك من الداخل إلى الخارج، يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات والحبوب الكاملة والدهون الصحية في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري، لكن ما تأكله يؤثر أيضًا على مظهرك الخارجي، إليك ثلاثة أطعمة ومغذيات أساسية يجب تناولها لتحسين الشعر والبشرة والأظافر، وفقًا لما نشره موقع "eatingwell".

فيتامين "د" للشعر

تناول فيتامين "د" الذي تتناوله عند النساء اللواتي يعانين من ترقق الشعر أقل بخمس مرات من مستويات فيتامين (د) في الدم مقارنة بالنساء ذوات الشعر الكامل، وتشير أبحاث أجريت على الفئران إلى أن فيتامين "د" يساعد في تكوين بصيلات شعر جديدة وإيقاظ الجريبات الخاملة، يمكن أن يؤدي النقص في هذه المغذيات إلى مشاكل صحية أخرى، ويجب الحصول على 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د "سمك السلمون - التونة المعلبة -الحليب - البيض ".



الدهون الصحية للبشرة

عندما يتعلق الأمر بالأكل من أجل بشرة أفضل ، فإن "عدم وجود دهون" ليس مفيدًا، في إحدى الدراسات ، كان لدى النساء اليابانيات اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا قليل الدسم (50 جرامًا من إجمالي الدهون يوميًا) مرونة أقل للجلد من أولئك اللائي تناولن 74 جرامًا في اليوم، والنساء اللائي تناولن 14 جرامًا فقط من الدهون المشبعة كانت لديهن تجاعيد أكثر من أولئك اللاتي تناولن 23 جرامًا (وهو الحد الأعلى الموصى به في الولايات المتحدة) الدهون هي لبنة في أنسجة الجلد، لذا فإن الاستمتاع بجرعة صحية قد يساعد في الحفاظ على وجهك يبدو أصغر سنًا، تشير بعض الأدلة إلى أن الإفراط في تناول الدهون قد يجعل التجاعيد أسوأ ، لذا فإن التوازن هو المفتاح، تشمل الدهون الصحية الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات.

سيليكون للأظافر

إذا كان لديك أظافر هشة ، فقد يكون الحل هو السيليكون، قال باحثون بلجيكيون إن النساء اللائي تناولن مكملًا من السيليكون 10 ملج يوميًا لمدة خمسة أشهر كان لديهن أظافر وشعر أقوى، يقوي المعدن الكيراتين، وتصنع أظافر البروتين، احصل على هذه المغذيات من الفاصوليا الخضراء (8 مجم لكل كوب) ، والتمر (3 مجم لكل منهما) ، والموز (5 مجم لكل منهما).