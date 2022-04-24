النساء الأكثر عرضة لتساقط الشعر.. تعرف على الأسباب

نهير عبد النبى

تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50٪ من النساء يعانين من تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

وهناك ثلاث أنواع من تساقط الشعر وهى:



Anagen effluvium

يحدث هذا بسبب الأدوية التي تسمم بصيلات الشعر النامية (مثل العلاج الكيميائي).

تساقط الشعر الكربي

يحدث هذا بسبب زيادة عدد بصيلات الشعر التي تصل إلى مرحلة التساقط ، وهي المرحلة التي يتساقط فيها الشعر.



الصلع

هذا النوع هو الأكثر شيوعًا. يخف الشعر من أعلى الرأس وعلى الجانبين.

من هن النساء المحتمل أن يعانين من تساقط الشعر؟



يمكن أن تتأثر أي فتاة أو امرأة بتساقط الشعر ومع ذلك، فإنه عادة ما يكون أكثر شيوعًا في:

-النساء الأكبر من 40 عامًا.

-النساء اللواتي أنجبن للتو.

-النساء اللواتي خضعن للعلاج الكيميائي والذين تأثروا بالأدوية الأخرى.

-النساء اللواتي غالبًا ما يكون لديهن تسريحات الشعر التي تسحب الشعر (مثل ذيل الحصان الضيق أو الضفائر المشدودة) أو يستخدمن مواد كيميائية قاسية على شعرهن.

-النساء في سن اليأس.