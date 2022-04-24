كييف وواشنطن تناقشان تحديات الطاقة التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية

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ناقش رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك تحديات الطاقة التي سببتها الحرب الروسية - الأوكرانية .

وكتب شميهال عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، "لقد ناقشت تحديات الطاقة مع نائب وزير الطاقة الأمريكي وأخبرت شركائنا بأننا نجحنا في مزامنة نظام الطاقة الأوكراني مع الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء الأوروبية رغم الحرب".

وأضاف:" بدأنا بالفعل في تصدير أول 200 ميجاوات وسنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات الكهرباء".

كما أبلغ رئيس الوزراء الأوكراني نائب وزير الطاقة الأمريكي عن التهديد الذي تشكله القوات الروسية على محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وبالتالي على العالم.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان إمكانية زيادة إمدادات الوقود النووي الأمريكية وفرض حظر على الوقود النووي والنفط والغاز الروسي. وشكر شميهال الولايات المتحدة على موقفها الحاسم في هذه القضية.

جدير بالذكر أن وفد الحكومة الأوكرانية برئاسة رئيس الوزراء يزور واشنطن ويعقد اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات أخرى ووكالات حكومية أمريكية.