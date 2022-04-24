قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

فى جو يسوده المحبة، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الأحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة الإيبارشية بالأقصر ورجال الدين المسيحي.

كما زار قيادات محافظة الأقصر، الكنيسة الانجيلية لتقديم التهاني، حيث كان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر ورجال الدين المسيحي، وزار المحافظ مطرانية الاقباط الكاثوليك، وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من كهنة الإيبارشية.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تربط بين أبناء الوطن كنسيج واحد ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، وأكد على أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن هذا الوطن، حيث رافق المحافظ كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مسئول الجهاز المركزي للتعمير فرع الأقصر.

كما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي ستظل رمزاً لمعاني العزة والكرامة والشرف والبطولة وإصرار القوات المسلحة والشعب المصري على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (1)



قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (2)



قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (3)



قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (4)



قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (5)