اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 09:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 07:41 م
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور جانب من اللقاء
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى جو يسوده المحبة، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الأحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة الإيبارشية بالأقصر ورجال الدين المسيحي.

كما زار قيادات محافظة الأقصر، الكنيسة الانجيلية لتقديم التهاني، حيث كان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر ورجال الدين المسيحي، وزار المحافظ مطرانية الاقباط الكاثوليك، وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من كهنة الإيبارشية.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تربط  بين أبناء الوطن كنسيج واحد ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، وأكد على أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن هذا الوطن، حيث رافق المحافظ كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مسئول الجهاز المركزي للتعمير فرع الأقصر.

كما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي ستظل رمزاً لمعاني العزة والكرامة والشرف والبطولة وإصرار القوات المسلحة والشعب المصري على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (1)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (1)

 

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (2)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (2)

 

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (3)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (3)

 

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (4)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (4)

 

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (5)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (5)

 

قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (6)
قيادات محافظة الأقصر يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة (6)

 


الاقصر

تهنئة الاقباط بالاقصر

اخبار اليوم

عيد القيامة المجيد

اخبار الاقصر

محافظ الاقصر

عيد تحرير سيناء

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دومينيك نافارو أمريكية عشقت الأقصر وقررت الإقامة بالبر الغربي.. اعرف قصتها

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول أهمية القراءة فى بناء الأوطان

الأحد، 24 أبريل 2022 03:00 ص

تعرف على مشروع ترميم قرية القرنة بعد إدراجه فى القائمة القصيرة لجائزة إيكروم

الأحد، 24 أبريل 2022 03:00 ص

احتفالات أقباط الأقصر وقداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم

الأحد، 24 أبريل 2022 02:43 ص

الأنبا يواقيم يترأس القداس بكنيسة العذراء مريم فى إسنا.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 01:47 ص

الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا فى الأقصر

الأحد، 24 أبريل 2022 01:46 ص

شباب ورياضة الأقصر تجرى فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب الضبعية

الأحد، 24 أبريل 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة