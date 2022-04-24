اليوم السابع
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قنصل مصر فى ميلانو تنقل تهنئة رئيس الجمهورية لأبناء الجالية بشمال إيطاليا

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 م
قنصل مصر فى ميلانو تنقل تهنئة رئيس الجمهورية لأبناء الجالية بشمال إيطاليا قنصل مصر لدى ميلانو
كتب ـ أحمد جمعة

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شاركت السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو وأعضاء القنصلية العامة في قداس عيد القيامة المجيد، السبت، بكنيسة سان ماركو بميلانو، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا من الأقباط.

كما حضرت القنصل العام القداس الذي أقيم بعد ذلك في كنسية العذراء مريم، حيث ألقت كلمة هنأت فيها أبناء مصر من الأقباط بالأعياد المجيدة، مؤكدة على المحبة المتبادلة بين كافة أبناء الشعب المصري، ومعربةً عن خالص تمنياتها لأبناء مصر في إيطاليا وفي كل دول العالم بأعياد سعيدة، ولمصر بدوام التقدم والازدهار.

وحرصت القنصل العام السفيرة منال عبد الدايم خلال زيارتها لكنيسة العذراء مريم على تهنئة نيافة الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، وكذلك عدد من آباء الكنسية في لقاء ودي جمعهم حيث شاركتهم مظاهر الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

 


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