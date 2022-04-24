قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول أهمية القراءة فى بناء الأوطان

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر تقديم أنشطة ثقافية لدعم الأطفال والكبار فى كافة قصور الثقافية، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "أهمية القراءة وآثارها على بناء الوطن" قدمتها وردة إبراهيم مسئول بالقصر، وتحدث عن أثر القراءة على المجتمع ومميزاتها وتطوير القراءة وتطور وسائلها وأول أيه نزلت فى القرآن الكريم هي اقرآ والأهداف من القراءة وتعتبر من مقومات الحياة ودور أهل العلم والمعرفة فى حل المشكلات والقضاء عليها، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية شعر بالعامية للشاعر على حسان وألقى قصيدة "شهاوي السنين".

وأعد المركز الحضري أمسية شعرية بعنوان "حضرة النبي" إلقاء الشاعر ممدوح محمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان" اتولدنا" تأليف مريم توفيق ألقتها وردة حسن، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "مقبرة الأفيال" تأليف عبد العزيز عبد المجيد ألقتها وردة حسن، وكذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" اسلام علي" تأليف علي شحاتة سردتها حجاجية خيري محمد، وأعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي عن "الماء حياة" وتحدث محمد علي مسئول بالقصر، عن أهمية الماء وجعلنا من الماء كل شي حي.

فيما عقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "صورة النيل في إبداع الجنوب والمشهد الإبداعي فيه" وتحدث عبد العاطي أحمد مسئول بالقصر، عن حضور النيل في الأدب المصري والنيل ومكونات الشخصية المصرية عموما وشخصية الجنوبي تحديدا وأهمية النيل في حياة المصريين عموما، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "الفن حياة" وتحدثت عزة القاضى مسئولة بالثقافة، عن الفن ودوره في المجتمع والحب والرسم، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس للمخرج المسرحي كريم الشاوري وسومة غريب أغنية "قطتي صغيرة"، ونفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رمضانيات" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم محمود أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان" كوستر من الخرز" نفذتها أسماء على، ونفذت ورشة فنية بعنوان" احتفالات رمضان" نفذتها صفاء حسن، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسوم للأطفال بعنوان"فانوس رمضان" تنفيذ فيصل عبد العزيز.