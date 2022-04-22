ثقافة الأقصر تقدم ورش حكى للأطفال وتناقش كيفية مواجهة العنف الأسرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" مواجهة العنف الأسرى" قدمها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، وأكد أنه يمكن للعنف الأسرى أن يكون عنفا جسديًا كالضرب أو الدفع، أو نفسيًا كالسب والشتم أو المراقبة أو الحبس فى المنزل أو التهديد بالعنف أو التكبر على الضحية وإذلالها، أو كالتحرش، أو اقتصاديًا كحرمان أحد أفراد الأسرة من الحصول على المال أو منعه من العمل كى لا يستقل ماليًا أو سلبه أمواله الخاصة وللعنف الأسرى آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك من الضرورى معرفة طرق التخلص من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة والخطيرة.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "دور الآباء فى تربية الأبناء" تحدث خلالها محروس سعد جاد الرب مسئول بالثقافة، عن دور الآباء فى تربية الأبناء وعيوب التكنولوجيا فى العلاقة بين الآباء والأبناء، كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية" أوضح خلالها محمد محمد الصادق مسئول بالقصر، معنى الطاقة الإيجابية والسلبية وعلامات الطاقة السلبية، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "سلوكيات مرفوضة ذم الإسراف والتبذير" قدمها بدوى عبد العظيم مسئول القصر، وتحدث عن تعريف مفهوم الإسراف والتبذير وذم الإسراف والتبذير فى القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المترتبة " عدم محبة الله للمسرفين والمبذرين، الإسراف والتبذير مضر بالصحة، ويضيع المال، وأخ من إخوان الشياطين" ومن صور الإسراف "الإسراف فى المعاصى، والأكل والشرب والنوم واللبس، والمرافق العامة".

فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "منظومة القيم الاجتماعية فى المجتمع المصري" وتحدثت وردة حسن مسئولة المكتبة، عن القيم الاجتماعية أهم الركائز التى تبنى عليها المجتمعات وأمثلة على القيم الاجتماعية" الصدق، الكرم، السخاء، التعاون، التكافل، الحياء" وأهميتها وسبل بناء وتعزيز القيم الاجتماعية وأهمية التربية الدينية، بجانب ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان" طيور الجنة" تأليف هارون هاشم ألقتها وردة حسن، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية "ديوان نفحات صوفية" للشاعر محمود منصور ألقتها وردة إبراهيم، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمود بهيج وألقى قصيدة بعنوان" افتح قلبك للقرآن فى شهر رمضان"، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقى وألقى قصيدة "دلى الكمان".

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى بعنوان "أميرة فى المدرسة" سردتها هالة عبدالمنعم، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن "خطر الإنترنت" سردتها زينب أحمد عدل، بالإضافة إلى ذلك أعد بالقصر عرض مسرح عرائس عن "الصوم" أداء زينب أحمد وهناء عباس، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تعليم خياطة وكيفية قص عباية أطفال تنفيذ أسماء عربى، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية عن "الربيع" نفذها محمد خالد.