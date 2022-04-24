قبل السحور.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالمحور المركزى "فيديو"

كتب عبد الله محمود

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا حول حادث انقلاب سيارة ميكروباص مساء اليوم، من أعلى طريق المحور المركزى، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

البداية كانت بتلقتى غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالمحور المركزي بنطاق الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى.

وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.