اليوم السابع
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طلاب مدارس الأحد بكنيسة العذراء فى المعادى يحتفلون بعيد القيامة.. صور وفيديو

الأحد، 24 أبريل 2022 12:56 م
طلاب مدارس الأحد بكنيسة العذراء فى المعادى يحتفلون بعيد القيامة.. صور وفيديو احتفالات طلاب مدارس الأحد
كتب ـ محمد الأحمدى

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احتفل طلاب مدارس الأحد بكنيسة ودير السيدة مريم العذراء فى المعادى صباح اليوم بعيد القيامة المجيد، حيث شهدت الكنيسة أجواء فرحة الأطفال وأهاليهم بالعيد.

وفى سياق متصل، ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس السبت، قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة.

 

وبدأ قداسة البابا طقس دورة القيامة حيث أغلقت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنوارها وأغلق البابا هيكل الكنيسة بالأستار لبدء تمثيلية القيامة، بعد غلق الأبواب تطفأ الأنوار ثم يتلو قراءات من الكتاب المقدس ثم يتم فتح هيكل الكنيسة يفتح الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار.

 

ويشارك البابا فى صلوات القداس الإلهى عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.

 

وتابع خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد " نشكر الرئيس على محبته لنا وندعو له ولمصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والرخاء دائما".

 

وأضاف أنه يشكر الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على اتصاله وتهنئته بالعيد والقيادات الأمنية على تأمين احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية، كما وجه الشكر لعدد من قيادات الدولة القضائية والأمنية وعدد من المحافظين.

  جانب من الاحتفالات بمدارس الأحد

جانب من الاحتفالات بمدارس الأحد

 

طلاب مدارس الأحد
طلاب مدارس الأحد

 

 

احتفالات مدارس الأحد
احتفالات مدارس الأحد

 

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

 

مدارس الأحد
مدارس الأحد

 

 

جانب من احتفالات مدارس الأحد
جانب من احتفالات مدارس الأحد

 

 

مدارس الأحد بكنيسة السيدة مريم العذراء بالمعادى
مدارس الأحد بكنيسة السيدة مريم العذراء بالمعادى

 

 

أولياء الأمور مع أطفالهم فى مدارس الأحد
أولياء الأمور مع أطفالهم فى مدارس الأحد

 

 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

كنيسه السيده مريم العذراء بالمعادى

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