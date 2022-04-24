طقس صيفى فى الإسماعيلية.. والعظمى 32 درجة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم الأحد، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس صيفى حار، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15 والعظمى إلى 32 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعًا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 9، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 25، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 24، والزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31، والإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 32، والسويس الصغرى 15 والعظمى 31، والعريش الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.