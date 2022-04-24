طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى، أن تكون هناك فرص مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى اجزاء من مناطق الرياض، حائل ، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى، أن تكون هناك فرص مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى اجزاء من مناطق الرياض، حائل ، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.