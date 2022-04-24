ضبط 12 طن أغذية احتكرها التجار وحجبوها عن المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (254) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (64) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط ما يقرب من (12) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الاسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (47) طن، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من (5) طن دقيق مدعم وسكر تموينى .

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا المخابز من ضبط (317) قضية من بينها (95) قضية"خبز ناقص الوزن" و (69) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".