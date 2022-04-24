اليوم السابع
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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

الأحد، 24 أبريل 2022 01:13 م
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

 

وأكد شيخ الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة فى عدم التفريط فى أى جزء من تراب وطننا الغالى، مبينًا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالى والنفيس؛ فداء لتراب هذا الوطن.

 

ودعا شيخ الأزهر المصريين إلى العمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.‎


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