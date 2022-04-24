شيخ الأزهر: اسما الله "القابض والباسط" وردا بالقرآن بصيغة الفعل "يقبض ويبسط"

كتب محمد عبد العظيم

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن أسماء الله الحسنى قائلا: "القابض والباسط من أسماء الله الحسنى.. وهذان الأسمان وردا فى القرآن الكريم بصيغة الفعل.. أى أنه لا يوجد فى القرآن الكريم اسم "القابض" و"الباسط" ولكن الفعل كما فى قوله تعالى "والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون".. لأنه من صفات الأفعال وليس من صفات الذات، ولو كان من صفات الذات لوجدنا صيغ المبالغة ووجدنا الاسم نفسه مذكور.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب"، الذى يعرض على قناة الحياة: "مأخذ هذين الاسمين "القابض والباسط"، من القبض والبسط.. والبسط بمعنى الإعطاء والتوسعة.. والقبض بمعنى الأخذ والتقطير.. والقبض والبسط يشمل جميع المخلوقات سواء المادية أو المعنوية.. وجمعهم فى المادى والمعنوى كما فى قوله تعالى: "زاده بسطة فى العلم والجسم".. وهنا فى المادى وغير المادي.. والتوسعة من فعل الله سبحانه وتعالى فى هذا المثال"، موضحا أن الباسط يستخدم أيضا فى الرزق، كما فى قول الله تعالى: "الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع".

وتابع الدكتور أحمد الطيب: "الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعبده حين يبسط له الرزق.. وحين يقطر عليه الرزق.. ولا يكلف الله نفسها إلا ما اتاها.. والتضييق فى الرزق ليس له علاقة بقيمة الانسان أو صلاح الإنسان أو فساده".