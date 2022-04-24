اليوم السابع
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سويسرا تحظر تسليم الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا للحفاظ على وضعها الحيادى

الأحد، 24 أبريل 2022 12:32 م
سويسرا تحظر تسليم الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا للحفاظ على وضعها الحيادى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت صحيفة Sonntags Zeitung السويسرية، أن سويسرا منعت تصدير الذخيرة التي أرادت ألمانيا إرسالها إلى أوكرانيا، من أجل الحفاظ على تطبيق وضعها الحيادى الصارم.  
 
من جانبه قال رئيس الوزراء البولندي إن بولندا زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتها 1.6 مليار دولار  لمساعدتها في مواجهة التحرك الروسي.
 
 وقال ماتيوز موراويكي بعد اجتماع في كراكوف  مع نظيره الأوكراني دينيس تشميجال:حتى الآن ، حولت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي ، أو أكثر من 1.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المعدات تحافظ على السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية.
 
ويتوقع رؤساء الدبلوماسية والدفاع للولايات المتحدة ، اليوم الأحد ، زيارة كييف ، يوم عيد الفصح الأرثوذكسي ، وهي أول زيارة أمريكية لأوكرانيا بعد شهرين بالضبط من الحرب التي لا تزال مستعرة في الشرق والجنوب. 
 
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع ليود أوستن سيصلان إلى كييف يوم الأحد لمناقشة شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.
 
 

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