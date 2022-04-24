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سفير مصر بهولندا يشارك أقباط المهجر احتفالات عيد القيامة المجيد

الأحد، 24 أبريل 2022 01:42 م
سفير مصر بهولندا يشارك أقباط المهجر احتفالات عيد القيامة المجيد سفير مصر لدى هولندا يشارك أقباط المهجر قداس العيد
كتب ـ أحمد جمعة

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حضر السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدي مملكة هولندا، احتفالات الكنسية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، حيث شارك في قداس العيد الذي عقد بكاتدرائية السيدة العذراء في أمستردام، وحرص على نقل رسالة رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتي حملت للمصريين بالخارج أطيب التمنيات بعيد سعيد ومبارك.

كما قدم السفير المصرى في هولندا – بحسب بيان لوزارة الخارجية -  خالص التهاني للأنبا أرساني، أسقف هولندا وبلجيكا، وكذلك لآباء الكنسية والمشاركين في القداس وكافة المصريين في هولندا بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

 

 


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