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زى النهارده.. إحالة أوراق 20 متهما بمذبحة كرداسة للمفتى

الأحد، 24 أبريل 2022 09:00 ص
زى النهارده.. إحالة أوراق 20 متهما بمذبحة كرداسة للمفتى المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 5 سنوات، يوم 24 أبريل 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تحيل 20 متهما فى قضية "أحداث مذبحة كرداسة"، لفضيلة المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

والمتهمون هم: سعيد يوسف، عبد الرحمن عبد الله، أحمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة، شحاتة مصطفى، محمد رزق أبو السعود، أشرف سيد رزق، أحمد عويس حسين، عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبى، بدر عبد النبى، قطب سيد قطب، عمر محمد السيد، عزت العطار، على السيد قناوى، عبد الله سعيد، محمد يوسف الصعيدى، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد.

كانت النيابة العامة، قد أحالت 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إذ شرعوا فى جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض، التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.


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