رئيس "مياه الفيوم" يكرم فريق السلامة والصحة المهنية لحصوله على المركز الأول

الفيوم رباب الجالى

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فريق الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقيادة العقيد محمد كمال رضوان مدير عام الإدارة وعدد ١٩ مشاركا وذلك بمناسبه فوزهم وحصولهم على المركز الأول عام فى مسابقة تنمية مهارات العاملين للسلامة والصحة المهنية المنعقدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ مارس ٢٠٢٢

من جانبه أشاد رئيس الشركه بالاداء المشرف والمتميز لفريق العمل وتفانيهم ومهاراتهم وتحليهم بروح العمل الجماعي والذى تم ترجمته فى حصول الشركه على المركز الأول مما جعل رايتها ترفرف خفاقا بين الشركات التابعه المشاركه فى المسابقة ، فالدور الذى يلعبه فريق السلامه والصحه المهنيه أساسى ورئيسى فى تأمين العاملين وبيئة العمل ضد المخاطر وما يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم الوظيفية جعلنا جميعا أن نضعها ضمن أولوياتنا واهتمامنا وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والمادى اللازم لجموع العاملين المتمثل في توفير المهمات والأدوات التي تضمن لهم بيئة عمل مناسبة .

كما وجه الشكر والتقدير لكل فريق العمل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق لمواصلة التقدم والازدهار والرقى بالشركه حيث تم منح المشاركين شهادات تقدير نظير جهودهم وتميزهم.