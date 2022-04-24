ختام فعاليات الدورة الرمضانية بشمال سيناء بحضور المحافظ

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورحمى بكير وعايدة السواركة، عضوى مجلس النواب، الليلة، ختام فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية التى نفذتها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى كرة القدم والكرة الشاطئية، فى إطار المبادرة الرئاسية "الرياضة اسلوب حياة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية وبحضور محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

وأكد المحافظ فى تصريح صحفى على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية فى قطاع الشباب والرياضة، حيث نفذت الدولة عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات وعلى راسها قطاع الشباب والرياضة.

من جانبه أكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، على مشاركة 6 إدارات فرعية فى الدورة الرمضانية وهى بئر العبد، رمانة، العريش، رفح، الشيخ زويد، الحسنة، حيث أقيمت التصفيات على الملاعب الفرعية فى استاد العريش الرياضي.

وأضاف راشد، أنه وصل للمباراة النهائية فريقى مركز شباب الشهيد أحمد منسى برمانه ومركز شباب الشيخ زويد بمدينة الشيخ زويد، حيث أقيمت المباراة النهائية بينهما على ملعب الصالة الرياضية بالعريش، وفاز بها فريق الشهيد أحمد منسى بنتيجة 2/1 وفى الكرة الشاطئية فاز مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش على مركز الوفاق برفح.

وفى نهاية الاحتفالية قام المحافظ بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول، كما تم تسليم الميداليات التذكارية للاعبى الفريقين، كما قام المحافظ بمنح درع التفوق للإدارة الحاصلة على المركز الأول وهى رمانة والإدارة الحاصلة على المركز الثانى وهى رفح على مستوى الإدارات الفرعية، الاكثر مشاركه وتفاعلا مع الجمهور.

وعلى هامش حفل الختام تم تنظيم طابور عرض للفرق المشاركة فى البطولة، بجانب عدد من العروض الرياضية والفنية، ومعرض للمنتجات السيناوية.