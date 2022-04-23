القبض على المتهم بقتل طفلة بعصا خشبية لكشفها علاقته بوالدتها في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل طفلة "6 سنوات بعصا خشبية، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة انتقاما منها لقيامها بالإفصاح عن وجود علاقة بينه وبين والدتها.

وكان مستشفى أبو كبير المركزى بمحافظة الشرقية، قد استقبل، جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مستشفى أبو كبير المركزى بمحافظة الشرقية، قد استقبل، جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول "مى أ " 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويجرى ضباط البحث الجنائي التحريات لكشف ملابسات الحادث، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبوكبير.